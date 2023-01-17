Образование 17 января 2023, 15:40 Преподаватель Наталия Тутанцева объяснила, как стимулировать ребенка к изучению английского языка

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Нередко детям в изучении языка мешает отрицательная мотивация, но при правильном подходе английский будет даваться очень просто. Об этом «Дни.ру» рассказала опытный преподаватель школы ВКС, эксперт по программам подготовки к Кембриджским экзаменам, ОГЭ и ЕГЭ Наталия Тутанцева.

По ее словам, дошкольникам изучать язык проще, потому что занятия проходят в основном в игровой форме. Дети постарше могут столкнуться с трудностями. Но при правильной мотивации их можно преодолеть. Например, смотреть в оригинале любимые фильмы и мультфильмы. Также есть много настольных игр, которые помогают в изучении. Еще преподаватель рекомендует делать акценты на успехах, а не на ошибках ребенка.

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Кроме того, хорошим подспорьем будет слушать песни на английском языке и переводить. А также читать в оригинале книги и комиксы. Если ребенку не нравится школьный учитель, есть смысл нанять опытного преподавателя, который найдет подход к ученику.

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