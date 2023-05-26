Образование 26 мая 2023, 13:05 Преподаватель Мусихина посоветовала продумать запасные варианты на случай низких баллов по ЕГЭ

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Лишнее волнение, которое испытывают школьники из-за страха провалиться, нередко мешает им удачно сдать ЕГЭ, и с этим можно справиться простым способом. Об этом Ura.ru рассказала преподаватель обществознания и контент-продюсер курсов по ЕГЭ онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина.

По ее словам, очень важно написать карточки с несколькими вариантами. Первое, куда поступать при хороших баллах, второе — при плохих. И, наконец, на самый крайний случай. Когда школьник видит, что даже при не самом удачном исходе у него все равно еще много вариантов, это успокаивает.

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«Хорошим вариантом снизить тревогу в период ожидания результатов ЕГЭ может подготовка „страховочной маршрутной карты“, где будет прописано все то, что даст возможность сориентироваться при получении низких, по мнению ученика, баллов», — порекомендовала Анна Мусихина.

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