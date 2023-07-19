Образование 19 июля 2023, 17:13 Преподаватель Гартман заявила, что есть тревожная тенденция движения к языку Эллочки-людоедки

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Из-за сленга язык современных молодых людей движется к уровню лексикона Эллочки-людоедки. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на радио «КП».

Блогер и преподаватель Татьяна Гартман заявила, что упрощение языка, к которому сейчас стремятся многие представители молодежи, это не минус, а, скорее, плюс. Тревожным же фактом является потеря точности. Например, эксперт привела в пример, что ее дети используют слово «классный». Причем по отношению к любому явлению и предмету и в любом контексте.

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«Если мы теряем точность, то, согласна, нужно бить тревогу. Если мы говорим просто, но при этом не примитивно и понятно, то, конечно, это нормально», — сказала Татьяна Гартман.

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