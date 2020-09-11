Представители российских вузов рассказали о формате работы в текущем году

Представители вузов Санкт-Петербурга ИТМО и «Политеха» рассказали о работе в текущем учебном году. Большинство университетов собираются сочетать очную и онлайн формы обучения.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали перевести в онлайн режим большие поточные лекции. В очном формате планируется проводить лабораторные и практические занятия. Ответственный секретарь приемной комиссии Университета ИТМО Алексей Итин отметил, что в ходе составления учебного плана были опрошены студенты.

«Мы решили не переводить курсы полностью в дистанционный формат. Спросили каждого студента, процентов 10 выбрали дистанционную форму обучения, остальные ходят на пары», — процитировало его РИА ФАН.

Проректор по образовательной деятельности «Политеха» Елена Разинкина рассказала, что их главным принципом является поэтапный выход на полное традиционное очное обучение с использованием онлайн курсов. В настоящий момент большинство студентов занимается в дистанционном формате. Для лабораторных работ, которые нельзя перевести в онлайн режим, остается очная форма.