Представители российских вузов рассказали о формате работы в текущем году
Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали перевести в онлайн режим большие поточные лекции. В очном формате планируется проводить лабораторные и практические занятия. Ответственный секретарь приемной комиссии Университета ИТМО Алексей Итин отметил, что в ходе составления учебного плана были опрошены студенты.
«Мы решили не переводить курсы полностью в дистанционный формат. Спросили каждого студента, процентов 10 выбрали дистанционную форму обучения, остальные ходят на пары», — процитировало его РИА ФАН.
Проректор по образовательной деятельности «Политеха» Елена Разинкина рассказала, что их главным принципом является поэтапный выход на полное традиционное очное обучение с использованием онлайн курсов. В настоящий момент большинство студентов занимается в дистанционном формате. Для лабораторных работ, которые нельзя перевести в онлайн режим, остается очная форма.