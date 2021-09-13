Представители Рособрнадзора рассказали, как будет проходить ЕГЭ в 2022 году

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заверил, что в 2022-м году ЕГЭ будет проходить в обычном формате, но при условии, что не возникнет очередных волн коронавируса. Об этом сообщил ТАСС.

«Надо посмотреть, что будет осенью, какая ситуация в стране», — передал слова эксперта RT. Ранее выплату за подготовку двух и более стобалльников ЕГЭ в Подмосковье получили 96 учителей. Им перечислили по 150 тысяч рублей. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Ирины Каклюгиной, такие выплаты являются хорошей адресной поддержкой для педагогов.