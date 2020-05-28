Представители Рособрнадзора оценили сложность ЕГЭ

Музаев уточнил, что люди, которые ежегодно критикуют выпускные экзамены, «не знакомятся с ежегодными демо-версиями, не сдают экзамены, они не знают, в каком виде сейчас существует ЕГЭ».

«Они до сих пор считают, что это выглядит в виде «угадайки», — подчеркнул врио главы ведомства.

По его мнению, эффективность формата нужно оценивать по тем, кто знаком с ним, то есть по учителям, выпускникам и их родителям.

«Эта заинтересованная категория ежегодно ждет начало учебного года, когда публикуются в Сети демо-версии контрольно-измерительных материалов (КИМ) по всем предметам. Эта традиция не нарушается много лет, и мы надеемся, что и в этом году, несмотря на все сложности работы в режиме онлайн, она не нарушится», — отметил Музаев.

Он обратил внимание на то, что с 2014 года замечаний к ЕГЭ стало гораздо меньше.

«Шесть лет назад поступило 36 тысяч замечаний! Мы не просто фиксировали замечания, мы прислушивались к мнению учащихся и профессионалов и выработали новую модель проведения ЕГЭ. Вся страна — учителя, сотрудники вузов, родители, ученики — все принимали участие в этой работе», — добавил врио руководителя Рособрнадзора.