Представители Минпросвещения РФ рассказали, как можно получить новую профессию

Директор Департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Виктор Неумывакин рассказал россиянам, как можно получить новую профессию. Об этом написала «Парламентская газета».

В этом году в России будет обновлен перечень рабочих профессий для обучения. Проект соответствующего приказа Минпросвещения уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сказал Неумывакин.

По его словам, существуют короткие программы повышения квалификации, профессиональной подготовки или переподготовки.

«Изменения вносятся именно в последний перечень — профессий рабочих и служащих. Обучаться по таким программам могут люди любого возраста, в том числе и те, кто работает, но хочет сменить сферу деятельности, или те, кто по каким-то причинам остался без работы», — добавил Неумывакин.

В новом перечне представлено 325 новых профессий, среди которых: машинист полиграфического оборудования, механик по обслуживанию съемочной техники, помощник машиниста электропоезда метрополитена, прессовщик колесных пар, барбер, бровист, визажист, косметолог-эстетист и другие.