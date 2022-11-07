Представители Минпросвещения рассказали о нововведениях для участников школьных олимпиад | 360°

Образование 07 ноября 2022, 23:46 Представители Минпросвещения рассказали о нововведениях для участников школьных олимпиад

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Многие ученики мечтают стать победителями Всероссийской олимпиады школьников. Неудивительно, ведь призы стоящие — поступление в любой вуз без вступительных испытаний. Накануне Минпросвещения внесло изменения в правила проведения олимпиады, сообщила «Парламентская газета».

Теперь для всех участников мероприятия организаторы будут обеспечивать равные условия. Места для участников оборудуют по единому стандарту.

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Детям с инвалидностью разрешили посещать олимпиаду с ассистентами-специалистами, которые оказывают им «необходимую техническую помощь».

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Работы региональных этапов будут оценивать от семи членов жюри. А для Всероссийского этапа необходимо отобрать 15 специалистов.