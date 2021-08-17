Представители Госдумы предложили разрешить некоторым студентам не ходить на пары

Студентам, работающим по специальности, могут разрешить не посещать часть занятий. Такую инициативу предложил член комитета Госдумы по образованию Гаджимет Сафаралиев. Об этом сообщило URA.ru.

«Если студент будет работать по профилю, — допустим, учится в техническом вузе, и одновременно подрабатывает в каком-то конструкторском бюро, — это надо приветствовать. Ему нужно дать возможность перейти частично на самостоятельный план обучения, разрешить не посещать какие-то занятия», — отметил политик.

По его мнению, работающим студентам необходимо разрешить осваивать часть плана самостоятельно или же с переходом на дистанционный формат. При этом освобождать их от экзаменов не стоит.