Представитель Роспотребнадзора рассказал о тренировочном ЕГЭ в этом году

Он заметил, что нередко к организации экзамена привлекаются одни и те же лица. Вместе с тем «из года в год набор операций, в принципе, один и тот же», а подготовка плана проведения экзамена осуществляется всегда одинаково.

«Поэтому, думаю, коллеги уже знают, на что надо обращать внимание и где могут возникнуть проблемы. И все эти риски нивелируют в ходе подготовки», — пояснил эксперт.

Он отметил, что в текущем году на учебной платформе разместили набор тренажеров, которые позволяли имитировать те же действия, которые выполняет организатор в аудитории. Новая платформа находится на сайте Федерального центра тестирования. Уточняется, что все организаторы прошли на ней обучение.