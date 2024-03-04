Образование 04 марта 2024, 15:36 Представитель MAXIMUM Education Хвостов посоветовал абитуриентам выбирать профессию, а лишь затем вуз

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Абитуриентам в первую очередь следует определиться с выбором профессии, осознать, чем бы они хотели заниматься в жизни, а лишь затем рассматривать вузы. Об этом «Известиям» сообщил директор по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education Александр Хвостов.

Эксперт считает, что неправильная очередность действий — главная ошибка учащихся. Многие студенты, проучившись год или два на факультете, осознают, что им не подходит выбранная профессия.

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«При неправильной последовательности выбора может начаться путаница, когда школьник хорошо знает математику, из-за чего выбирает на ЕГЭ ее и физику», — добавил Хвостов.