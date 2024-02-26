Образование 26 февраля 2024, 15:33 Представитель MAXIMUM Education Евсеева посоветовала уделить внимание дисциплине при подготовке в ЕГЭ

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Руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева в беседе с «Известиями» поделилась советами, как школьникам набрать максимальное количество баллов на ЕГЭ.

Первое, на что обратила внимание эксперт, это знание предмета. По ее словам, получить высокий балл без этого будет невозможно.

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«Но предмет необходимо не просто зазубрить. Помимо тестовой части в ЕГЭ есть и задания с развернутым ответом, где нужно применить знания и продемонстрировать понимание предмета», — отметила Евсеева.

При подготовке важно уделять внимание дисциплине. Эксперт добавила, что наибольшее число баллов приносят задания с развернутым ответом.