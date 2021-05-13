Представитель комитета по образованию сообщил о возможной отмене ЕГЭ в России

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев сообщил о возможной отмене ЕГЭ в России, написал сайт URA.ru.

«Не в этом году, но то, что его отменят, я практически в этом уверен. ЕГЭ как сама система себя не оправдала и возвращение к традиционному формату, оно, конечно, должно быть. В том числе в этом заинтересованы ВУЗы, и в этом заинтересованы люди», — поделился мнением депутат.

Он напомнил, что нынешнюю систему экзаменов принимали в течение 15 лет, поэтому процесс выхода из нее займет много времени. Как отметил Зайцев, вопросы несостоятельности и отмены ЕГЭ в нашей стране в комитете поднимаются постоянно.