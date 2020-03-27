27 марта 2020, 15:11
Председатель «Национального родительского комитета» прокомментировал возможность переноса ЕГЭ
Непонятно, как будет организована сдача ЕГЭ в более поздние сроки — заявила председатель общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец. Об этом сообщил RT.
По ее словам, «далеко не все школы в состоянии проводить дистанционное образование» и главная проблема в том, «что к ЕГЭ нужно реально готовиться, то есть нужно обучать школьника именно сдаче ЕГЭ».
Волынец также добавила, что непонятно, как все это организуют.
«Есть же определенные сроки. То есть получается, что если дети сейчас на карантине и они дистанционно обучаются, а в большинстве случаев это не так, получается, что они должны будут „догонять“ летом», — объяснила она.