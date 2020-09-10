Председатель Госдумы предложил сделать строже допуск к урокам физкультуры

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов вместе с коллегами предложил сделать строже допуск к урокам физкультуры. Причиной для этого послужил несчастный случай на занятии в школе Тюмени.

Во вторник, 8 сентября, на уроке физкультуры в гимназии № 12 умер одиннадцатиклассник. Ему стало плохо во время кросса. В настоящий момент в Госдуму уже внесли законопроект, реализация которого поможет предотвратить подобные ситуации.

Он обязывает родителей передавать в школу сведения о здоровье ребенка. Только удостоверившись в отсутствии противопоказаний учитель сможет допустить школьника к занятиям. Благодаря второй инициативе, которую лишь планируется внести в Думу, повысится статус врача в школах, пишет «Парламентская газета».

В настоящий момент медики в образовательных организациях считаются «вспомогательным персоналом» со всеми возможными последствиями. Как считает депутат, такие специалисты должны стать членами педсовета.