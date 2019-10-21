Предметные олимпиады в школе

Этот лицей славится своими учениками олимпиадниками. Об успехах ребят можно услышать далеко за пределами нашей страны. За каждым талантливым учеником стоит его тренер, учитель-наставник. Иван Иоголевич — личность без преувеличения легендарная. Мало найти алмаз, нужно еще придать ему огранку. И это у учителя физики получается мастерски.

В программе «Час учителя» на «360» Иоголевич рассказал, как стал учителем физики, порассуждал, что делать с лженаукой и фейками, а также о том, чему его ученики узнают на уроках.