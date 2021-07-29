Предложение ввести в вузах занятия по киберспорту поддержали в Госдуме

Кабмин предложил ввести в некоторых вузах России образовательные программы по киберспорту. Daily Storm поговорил об этом с депутатом Сергеем Боярским.

Депутат назвал идею полезной, добавив, что во всем нужно знать меру. Если интерес к играм не вытесняет у молодых людей другие интересы — в нем нет ничего плохого.

«Понятно, что любое злоупотребление всегда вредит, но в умеренных дозах знать, как делаются игры [было бы полезно]. Посвятить этому вопросу время и потом выбрать это в качестве профессии — правильно и современно», — сказал Боярский.

Образование должно становиться более гибким, чтобы выпускники могли найти себя в любой современной профессии, добавил депутат.

Оценил идею и Геннадий Онищенко, добавив, что игры должны быть развивающими и нести «позитивный контент».