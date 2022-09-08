Правительство поддержало проект соглашения о взаимном признании ученых степеней с ЛНР | 360°

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Правительство поддержало проект соглашения о взаимном признании ученых степеней с ЛНР

Правительство России одобрило проект соглашения о взаимном признании ученых степеней с ЛНР

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Российское правительство одобрило проект соглашения о взаимном признании званий и ученых степеней между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой. Об этом сообщил кабмин РФ.

«Россия и ЛНР будут развивать сотрудничество в научной сфере. В рамках этой работы планируется подписать соглашение о взаимном признании ученых степеней и ученых званий», — сказано в сообщении на сайте правительства.

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Проект соглашения согласовали с российским МИД и предварительно проработали с представителями Луганской Народной Республики. В соответствии с распоряжением председателя правительства РФ Михаила Мишустина Минобрнауки подпишет документ от имени правительства России.

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В кабмине напомнили, что на данный момент признание ученых степеней и званий ЛНР требует проведения экспертизы Минобрнауки. Подписание соглашения позволит признавать их автоматически — это откроет новые возможности для совместной работы научных кадров России и ЛНР, а также повысит мобильность ученых.

Ранее правительство одобрило проект аналогичного соглашения с Донецкой Народной Республикой.

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