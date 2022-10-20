Правительство разрешило оплачивать услуги репетиторов из средств маткапитала | 360°

Образование 20 октября 2022, 17:42 Правительство разрешило оплачивать услуги репетиторов из средств маткапитала

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Россиянам разрешили оплачивать услуги частных репетиторов для ребенка из средств маткапитала при условии, что педагог имеет государственную лицензию на преподавательскую деятельность. Подробнее об этом рассказал «Ридус».

Использовать маткапитал для оплаты услуг репетиторов смогут родители как школьников, так и дошкольников.

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В разговоре с изданием юрист Михаил Аландаренко заверил, что новое правило не приведет к росту числа мошеннических схем, поскольку оплачивать средствами маткапитала можно будет услуги только лицензированных репетиторов.

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