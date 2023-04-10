Образование 10 апреля 2023, 11:41 Правительство продлило бесплатный прием отчисленных из зарубежных вузов студентов Кабмин: отчисленные из зарубежных вузов студенты в 2023 году продолжат обучение в России РИА «Новости»

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В 2023 году вузы России продолжат в упрощенном порядке принимать студентов и аспирантов, которых безосновательно отчислили из учебных заведений недружественных стран. Этой мерой смогут воспользоваться жители новых регионов, сообщило федеральное правительство.

Вступительные испытания вузы проведут в упрощенном порядке, а курс определят индивидуально с учетом достижений отдельно взятого поступающего. Учиться бывшие аспиранты и студенты заведений из недружественных стран, в том числе выходцы из новых регионов, смогут бесплатно — на бюджетных местах или по договорам о платных образовательных услугах с полной компенсацией за счет вуза. Порядок приема разработают в течение 10 дней.

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«Мы продолжим помогать всем ребятам, которые хотят учиться и заниматься наукой в нашей стране», — сказал председатель правительства Михаил Мишустин.

В прошлом году 2,5 тысячи студентов и аспирантов воспользовались возможностью зачесть сданные дисциплины и бесплатно продолжить образование в российских вузах.

Кроме того, в декабре перестала действовать упрощенная процедура признания дипломов, полученных в недружественных России странах. Его ввели в апреле, сообщили «Известия». Граждане Украины могли подтвердить документы в течение восьми дней без предоставления оригинала.