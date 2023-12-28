Образование 28 декабря 2023, 09:52 Правительство поручило министерствам разработать схему внедрения биометрии в университетах «Известия»: Минцифры и Минобрнауки внедрят биометрию для экзаменов в вузах РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российское правительство поручило Минцифры, Министерству образования и Центру биометрических технологий разработать дорожную карту для внедрения биометрических технологий. Схему представят до 12 февраля 2024 года. Об этом сообщило издание «Ведомости».

Биометрические технологии начнут использовать для проведения экзаменов в дистанционном формате. Поручение подготовил глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

Реклама

Документ уже получили представители Минцифры и ЦБТ. По их словам, разработка дорожной карты по внедрению сервиса уже началась. Издание добавило, что новые технологии будут безопасными и помогут облегчить жизнь студентам.

Ранее депутат Московской городской думы Олег Артемьев рассказал об инженерных и IT-классах. Он отметил, что хорошее оснащение учебных кабинетов поможет заложить навыки научно-исследовательской деятельности еще со школьной скамьи. По его словам, многие московские школы получили лаборатории и IT-полигоны с 3D-принтерами.