Образование 13 марта 2023, 13:22 Правительство поддержало идею с патриотическими значками на школьной форме Минпросвещения одобрило идею сделать патриотические значки частью школьной формы РИА «Новости»

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Министерство просвещения Россию концептуально одобрило идею появления специальных значков на форме учеников. Вопрос дополнительно проработают вместе с российским движением детей и молодежи «Движение первых». Об этом заявил замглавы ведомства Андрей Корнеев в ответ на письмо автора инициативы — депутата Госдумы Яны Лантратовой, сообщило РИА «Новости».

«Минпросвещения России рассмотрело ваши предложения по вопросу введения ношения значков в общеобразовательных организациях, а также разработки и утверждения дизайна значков и сообщает, что концептуально поддерживает указанные предложения», — сказано в документе.

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Ведомство в своем ответе напомнило, что ранее предлагало установить общие требования к форме в школах. Поэтому после внесения изменений в закон значки нужно будет определять в качестве элемента школьной формы.

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Яна Лантратова обратилась к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с просьбой подумать о возможности ношения учащимися патриотических значков. По ее словам, дети сами помогут разработать дизайн. Депутат заметила, что данный элемент школьной формы должен стать предметом гордости для молодых людей.