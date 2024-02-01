01 февраля 2024, 13:24
Практикумы по подготовке одиннадцатиклассников к ЕГЭ начались в Москве
Ракова: в московских школах начались практикумы по подготовке к ЕГЭ
В Москве для учеников 11-х классов стартовали практикумы по подготовке к ЕГЭ. Занятия проведут в школах как учителя, так и выпускники, показавшие высокие результаты на экзамене, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Главная особенность этого учебного года — разделение ребят на три группы в зависимости от их притязаний на результаты экзаменов. Это позволит учителям уделить больше внимания каждому ученику», — заявила она.
Реклама
По словам заммэра, в проекте с этого года принимают участие 450 школ. Его поддержали как учителя, так и родители и дети. В начале второго полугодия будущие выпускники завершили школьную программу по некоторым предметам, которые они изучают на базовом уровне. На их месте в расписании поставили практикумы по подготовке к ЕГЭ. В общей сложности они займут не меньше 40% учебного времени. Учеников разделят на три группы в зависимости от того, на какой балл они рассчитывают.
В прошлом году по результатам пилотного проекта число 100-балльников увеличилось, а количество выпускников с низкими результатами снизилось.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев выступил против отмены ЕГЭ. Он заявил, что экзамен стал объективным и к нему нет замечаний.
ЕГЭ
Дети
Школы
Экзамены
Образование
Москва
Реклама
Реклама