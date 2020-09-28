Практику сдачи ЕГЭ только для поступления в вузы предложили сохранить

Российские школьники в 2020 году из-за коронавируса сдавали ЕГЭ только в случае поступления в вуз. Теперь специалисты Рособрнадзора обсуждают предложение о сохранении новых правил проведения экзаменов.

До 1 сентября Рособрнадзор принимал предложения по совершенствованию ЕГЭ. Все поступившие идеи пройдут анализ и рассмотрение.

«Среди писем, поступивших в Рособрнадзор, были предложения, касающиеся организации видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Также поступили предложения отказаться от обязательной сдачи ЕГЭ всеми выпускниками школ и сохранить экзамены только для поступающих в вузы», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова сообщила об изменениях в заданиях для ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году. Сдающим обществознание школьникам придется ответить на вопросы по поправкам к Конституции. Девятиклассникам же предстоит сдавать химию с использованием реального оборудования.

В этом году экзамены сдавали только те выпускники, которые решили поступать в вузы. Всех остальных освободили от сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.