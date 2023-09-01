Образование 01 сентября 2023, 10:53 Практика в медицинских колледжах Москвы начнется с первого семестра Заммэра Москвы Ракова: более 70% от программы в медколледжах выделят на практику Сайт мэра и правительства Москвы

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С первого семестра студенты медицинских колледжей в столице будут закреплять полученные знания на практике. На это выделят 70% от общей программы, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы приняли решение об увеличении количества часов практического обучения до 70% от общей программы. Это повысит эффективность подготовки и упростит процесс вхождения студентов в реальную медицинскую практику», — подчеркнула она.

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Студенты будут проходить практику в терапевтических, хирургических, педиатрических и центральных стерилизационных отделениях больниц. Также их допустят к процедурным, прививочным и кабинетам профосмотров.

Кроме этого, для будущих специалистов лабораторной диагностики практику организуют в стационарах и медцентрах. Например, в лабораториях центра гигиены и эпидемиологии, бюро судебно-медицинской экспертизы, а также центре патологоанатомической диагностики и молекулярной генетики на базе городской онкологической больницы № 1.

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