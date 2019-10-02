PR-технологии в образовании

Подавляющее большинство современных школьников зарегистрированы в социальных сетях. При правильном подходе, это может стать большим плюсом для обучения. О том, каким образом можно внедрить PR-технологии в современное образование рассказала молодая учительница из Клина.

Учитель истории и обществознания гимназии № 1 городского округа Клин Ольга Перминова рассказала в программе «Час учителя» о внедрении современных технологий в образование. По ее словам, нужно перестать считать проблемой то, что школьники много времени проводят в социальных сетях. Стоит взглянуть на это с другой стороны, и не бороться с этим явлением, а использовать соцсети как новый инструмент обучения. Главное — ориентироваться на интересы детей, и объяснить, что аккаунт с образовательным контентом не является чем-то постыдным и не сделает ребенка «ботаником».