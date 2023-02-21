Важное 21 февраля 2023, 13:35 Президент России Путин поручил повысить качество преподавания гуманитарных наук в школах и вузах РИА «Новости»

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Следует повысить качество преподавания гуманитарных дисциплин в школах и вузах, чтобы молодежь больше узнавала о своей стране. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

Он выступил с посланием к Федеральному собранию и сказал, что необходимо с участием педагогов, ученых и других специалистов серьезно повысить качество школьных и вузовских учебных программ. Прежде всего доработки, по его словам, требует преподавание гуманитарных наук — истории, обществознания, литературы и географии.

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«Чтобы молодежь могла как можно больше узнать о России, ее великом прошлом, нашей культуре и традициях», — сказал президент.

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Владимир Путин заявил, что система образования и отечественная культура крайне важны для укрепления общих ценностей и национальной идентичности. Он добавил, что молодежь в России — яркая и талантливая, готовая работать на благо страны в науке, культуре, социальной сфере, бизнесе и госуправлении. Именно для таких людей проводят конкурсы «Лидеры России», в новых субъектах — «Лидеры возрождения», которые открывают новые горизонты профессионального роста.