Таксисты Москвы смогут пройти курсы повышения квалификации

В Москве разработают специальную платформу, на которой будут находиться учебные материалы и тестовые задания. Обратиться к ним смогут водители такси. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на на сайт мэра столицы.

Власти выделили на разработку платформы 59,5 миллиона рублей. Она будет подразделяться на четыре информационно-образовательных блока. В нее будет входить блок транспортного законодательства и особенностей дорожного движения, блок пассажирского сервиса, блок «Москвоведения», а также блок по русскому языку.