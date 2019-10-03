Повышение квалификации учителей в МО

Современные школьники сильно отличаются от тех, кто учился еще 10-15 лет назад. У них поменялись взгляды на жизнь, отношение к окружающим и образованию. Учитель математики из Клина считает, что педагоги должны меняться вместе со своими учениками — для этого им необходимы курсы повышения квалификации.

Учитель математики, заместить директора МБОУ Гимназии № 2 «Квантор» городского округа Коломна Светлана Кузнецова в программе «Час учителя» рассказала о повышении квалификации педагогов в Московской области. Она считает, что учится никогда не поздно, поэтому квалификацию должны повышать как недавние студенты, так и опытные преподаватели. Учителям важно не стоять на месте, а подстраиваться под меняющееся общество.