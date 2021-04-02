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    02 апреля 2021, 22:50

    Поступление в вузы РФ упростят для белорусских абитуриентов

    Артур Блянихов

    Для абитуриентов из Белоруссии упростят условия поступления в российские вузы. Об этом сообщила «Газета.ru».

    По данным издания, у выпускников школ появится возможность подавать документы на поступление по результатам белорусского аналога Единого госэкзамена.

    Вузам РФ рекомендуется предусмотреть на вступительных экзаменах итоги Централизованного тестирования. Также в случае необходимости университеты могут проводить собеседования с абитуриентами из Белоруссии.