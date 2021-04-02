Поступление в вузы РФ упростят для белорусских абитуриентов

Для абитуриентов из Белоруссии упростят условия поступления в российские вузы. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным издания, у выпускников школ появится возможность подавать документы на поступление по результатам белорусского аналога Единого госэкзамена. Вузам РФ рекомендуется предусмотреть на вступительных экзаменах итоги Централизованного тестирования. Также в случае необходимости университеты могут проводить собеседования с абитуриентами из Белоруссии.