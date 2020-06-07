Поступить в военные вузы в 2020 году можно будет из своего региона

Абитуриенты смогут поступать в военные вузы России, не покидая свой регион. На такую меру пошли в Минобороны из-за пандемии коронавируса.

«В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой набор в высшие военные учебные заведения Минобороны России будет проведен в регионах проживания абитуриентов, без приезда курсантов в вуз», — цитирует ТАСС представителя Минобороны.

Для этого в российские регионы отправят специальные выездные группы, куда войдут представители вузов, специалисты профессионального психологического отбора и физической подготовки. Они будут отсматривать кандидатов на базе военных комиссариатов.

В Минобороны уточнили, что с учетом сроков проведения ЕГЭ выездные комиссии будут работать с 15 июля по 5 августа. С 15 августа кандидатов, успешно прошедших отбор, будут зачислять в учебные заведения.

Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев ранее объявил, что прием документов для поступления начнется в июне. Все зачисления он пообещал завершить в августе. Вузы собираются начать новый учебный год уже 1 сентября.