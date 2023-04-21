Образование 21 апреля 2023, 13:08 Пост ректора Южно-Уральского государственного университета в Челябинске занял Александр Вагнер

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Александр Вагнер назначен ректором челябинского Южно-Уральского государственного университета. На эту должность его утвердил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу университета.

Кандидатуру Вагнера рекомендовал губернатор области Алексей Текслер и ученый совет университета. На посту ректора он будет находиться по 21 апреля 2028 года.

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Отмечается, что Александр Вагнер является кандидатом физико-математических наук и специалистом в сфере физики высоких энергий.