Портал «Справка МЭШ» обновился | 360°

Образование 30 сентября 2022, 18:52 Поделиться Telegram

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Viber Портал «Справка МЭШ» обновился

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Обновления появились на портале «Справка МЭШ» для школьников и учителей. Об этом этом сообщил сайт utro.ru.

Теперь пользователям доступна библиотека, а также руководство по работе с сервисом. Сайт адаптировали под любые типы устройств. Также там появились пять разделов, которые функционируют в тестовом режиме: «Инструкции», «Вопросы», «Новости», «Документы» и «Видео».

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