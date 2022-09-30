Портал «Справка МЭШ» обновился | 360°

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Портал «Справка МЭШ» обновился

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Обновления появились на портале «Справка МЭШ» для школьников и учителей. Об этом этом сообщил сайт utro.ru.

Теперь пользователям доступна библиотека, а также руководство по работе с сервисом. Сайт адаптировали под любые типы устройств. Также там появились пять разделов, которые функционируют в тестовом режиме: «Инструкции», «Вопросы», «Новости», «Документы» и «Видео».

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«Московская электронная школа» — это проект, созданный Департаментом образования и науки совместно с Департаментом информационных технологий Москвы

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