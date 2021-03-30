Порядок записи в первый класс изменится в России

Начиная с 1 апреля в российских школах будет действовать новый порядок записи ребенка в первый класс. Разработанные правила сделают этот процесс комфортным, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

В министерстве отметили, что раньше запись ребенка в школу становилась стрессовым занятием для родителей. Чтобы успеть записаться в образовательную организацию, некоторые даже ночевали у ее порога и занимали место в длинной очереди.

«Чтобы облегчить этот процесс, сделать его максимально комфортным, справедливым и прозрачным, Минпросвещения России разработало новый порядок, который впервые будет воплощен в жизнь в этом году», — привел ТАСС сообщение пресс-службы.

Теперь взрослые будут записывать детей в школу в два этапа. Первый период будет проходить с 1 апреля до 30 июня. Этот этап рассчитан на детей, имеющих преимущественное право зачисления или живущих в одном районе с образовательным учреждением.

«Очередность подачи заявления на первом этапе не имеет значения, поэтому никакого ажиотажа родители могут не опасаться. Мест для детей, имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, которые живут на закрепленной территории, должно хватить во всех школах», — заверили в Минпросвещения.

Второй этап продлится с 6 июля и до момента, когда в школе не останется свободных мест. При этом прием не может завершиться позднее 5 сентября.