Образование 20 марта 2023, 18:33 Порядка 74 тысяч детей закончат школу в Петербурге в этом году

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В 2023 году порядка 74 тысяч детей закончат учебу в средних и старших классах в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на данные городского комитета по образованию.

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В текущем году девятый класс закончат 47,7 тысячи учеников. Выпускниками 11-х классов станут около 26,2 тысячи человек. При этом часть девятиклассников продолжат свое обучение в старшей школе. Остальные же покинут учебные заведения для поступления в колледжи и академии.