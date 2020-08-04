Популярность коммерческих вузов упала в России

В 2014 году их число составляло 803,5 тысячи, а в 2019 году этот показатель равнялся 332 тысячам. Экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов объяснил, что это связано с закрытием многих негосударственных вузов и со снижением числа абитуриентов.

«Численность выпускников падает, бюджетные места в вузах не сокращаются, и все сколько-нибудь успешные дети вполне могут поступить на бюджетные места в государственные вузы», — рассказал он.