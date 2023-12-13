Образование 13 декабря 2023, 14:31 Полторы тысячи партнерских мероприятий провели в московских колледжах Ракова рассказала о 1,5 тысячи мероприятий с работодателями в колледжах Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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С начала года московские колледжи провели более 1500 мероприятий в сотрудничестве с партнерами-работодателями. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова.

При этом численность партнеров образовательных учреждений выросла более чем на 200. Ими стали предприятия, представляющие различные отрасли экономики — кондитерские и гастрономические холдинги, строительные организации, гостиницы, IT-компании.

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«Мы активно сотрудничаем с работодателями: актуализируем образовательные программы, делая акцент на практическую подготовку, вместе пересматриваем технологическую и материально-техническую базу», — рассказала Ракова.

В Московском государственном образовательном комплексе с начала года прошло около 40 мероприятий, в которых приняли участие более 600 студентов.

Например, в политехническом колледже № 50 имени Н. А. Злобина более 400 учащихся ознакомились с работой разнообразных компаний. Они смогли встретиться с экспертами ведущих игроков микроэлектронной отрасли, включая «Микрон», «Ангстрем», «Электронинвест». В этом учебном году 125 студентов изъявили желание освоить новые специальности и профессии, которые пользуются большим спросом на данных предприятиях.

Ранее представители Раменского колледжа побывали на студии телеканала «360». Они поучаствовали в программе «Интервью 360».