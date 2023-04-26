Образование 26 апреля 2023, 17:53 Половину заключений о готовности школ к учебному году сочли недостоверными Генпрокурор Краснов назвал недостоверной половину заключений о готовности школ к учебе РИА «Новости»

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Половина заключений комиссий в российских регионах о готовности школ к началу занятий содержит недостоверную информацию. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов в докладе в Совете Федерации.

«Установлена недостоверность половины всех заключений о готовности школ к учебному году, которые выдали межведомственные комиссии», — отметил он.

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По словам Краснова, во многих регионах организация жилой застройки не учитывает потребности в новых школах. Благодаря вмешательству надзорного ведомства, где необходимо, скорректировали планы комплексного развития территорий и возобновляли «замороженные» стройки. В итоге у школьников появились новые оборудованных помещения.

Он отметил важность того, чтобы дети получали знания в комфортных и безопасных условиях.

Ранее генпрокурор заявил, что учебные заведения в России плохо защищены.