26 апреля 2023, 17:53
Половину заключений о готовности школ к учебному году сочли недостоверными
Генпрокурор Краснов назвал недостоверной половину заключений о готовности школ к учебе
Половина заключений комиссий в российских регионах о готовности школ к началу занятий содержит недостоверную информацию. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов в докладе в Совете Федерации.
«Установлена недостоверность половины всех заключений о готовности школ к учебному году, которые выдали межведомственные комиссии», — отметил он.
Реклама
По словам Краснова, во многих регионах организация жилой застройки не учитывает потребности в новых школах. Благодаря вмешательству надзорного ведомства, где необходимо, скорректировали планы комплексного развития территорий и возобновляли «замороженные» стройки. В итоге у школьников появились новые оборудованных помещения.
Он отметил важность того, чтобы дети получали знания в комфортных и безопасных условиях.
Ранее генпрокурор заявил, что учебные заведения в России плохо защищены.
Генпрокуратура РФ
Дети
Школы
Учителя
Игорь Краснов
Реклама
Реклама