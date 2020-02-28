Половина российских студентов учится на платном отделении

Профессор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина рассказала, что маленькое количество бюджетных мест на некоторых направлениях связано с переизбытком специалистов в данных сферах.

Среди них — экономические и гуманитарные специальности. А вот в медицинских вузах количество бесплатных мест на большинстве специальностей — примерно половина.

Также Абанкина уточнила, что качество платного и бюджетного образования абсолютно одинаковое.