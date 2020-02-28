28 февраля 2020, 15:15
Половина российских студентов учится на платном отделении
Количество студентов, которые учатся на бюджетных местах, составляет 49,6%. Об этом сообщил сайт NEWS.ru со ссылкой на Министерство образования России.
Профессор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина рассказала, что маленькое количество бюджетных мест на некоторых направлениях связано с переизбытком специалистов в данных сферах.
Среди них — экономические и гуманитарные специальности. А вот в медицинских вузах количество бесплатных мест на большинстве специальностей — примерно половина.
Также Абанкина уточнила, что качество платного и бюджетного образования абсолютно одинаковое.