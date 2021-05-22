Полного перевода обучения на дистанционку в России не будет

Систему образования в России не будут полностью переводить на дистанционный формат. Об этом в ходе выступления на форуме «Новое знание» заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дистанционное обучение имеет свои плюсы, но существуют и некоторые недостатки, отметил премьер. Мишустин напомнил, что в период пандемии переход на такой формат стал вынужденной мерой. Иначе пришлось бы полностью прекращать все занятия. Но сейчас обстановка улучшается и о дистанционном образовании речи не идет.

«Мы не будем переводить всю систему образования на дистант», — сказал Мишустин.

Ничто не заменит живого общения, поэтому очная форма преподавания очень важна. Это особенно актуально для медицинских, естественно-научных и инженерных специальностей в вузах, отметил Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул, что между всеми формами обучения нужно найти баланс, сохранив личный контакт ученика и преподавателя.

В Госдуме ранее допустили, что все занятия в школах, кроме практических, можно проводить в дистанционном формате. Такое мнение высказал член комитета по образованию и науке Михаил Берулава.