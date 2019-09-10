Политолог оценил решение эстонских депутатов не запрещать русский язык в школах и детсадах

Парламент Эстонии не поддержал переход школ и детсадов на эстонский язык Подробнее

Специалист напомнил, что правительство меняется, и никто не может гарантировать, что следующий режим не захочет полностью перевести школы на эстонский язык, запретив обучение на русском.

По мнению Брутера, своим решением эстонские депутаты поддержали права национальных меньшинств, которые живут в прибалтийской республике.

Политолог обратил внимание на то, что русское население Эстонии имеет право формировать свои собственные школы до окончания лицейских классов.

«Что касается вузовского образования, то его гуманитарная часть тоже должна быть обеспечена на языке национального меньшинства, чего в Эстонии нет. Фактически, преподавание на русском языке сведено к нулю, что неправильно, потому что надо готовить дидактические кадры», — заметил эксперт.