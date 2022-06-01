Политолог Орлов предложил сделать обучение в колледжах полностью бесплатным

Среднее специальное образование в России должно стать полностью бесплатным. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, написал RT.

Количество платных мест в колледжах, училищах и других средне-специальных учебных заведениях часто превышает количество бюджетных, отметил Орлов. При этом именно в этих заведениях обучают на строителей и специалистов технических специальностей, которых очень не хватает на рынке труда в России.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения в России полностью бесплатного среднего специального образования в государственных образовательных учреждениях, перевода текущих квот по платному обучению на безвозмездную основу», — говорится в обращении на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.