Политик Оглоблина заявила, что сельские школы нуждаются в создании агроклассов

Сельские школы нуждаются в создании агроклассов, так как это поможет увеличить интерес детей к сельскому хозяйству. Таким мнением поделилась заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Агроклассы начали создавать в школах с 2019 года. Политик подчеркнула, что на данный момент в сельскохозяйственном комплексе существует сильный дефицит специалистов. По ее словам, агроклассы в школах помогут решить эту проблему.

«Мы с Минпросвещения России готовим дорожную карту по созданию таких классов. Их должно быть больше на базе сельских школ. Если с малых лет показывать передовые практики в агрокомплексе, то мотивация будет совершенно другая. Технологии шагнули вперед, и поэтому их нужно показывать с малых лет», — пояснила она.