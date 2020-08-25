Базовый набор школьника подорожал на 24%

Средник чек набора ученика для подготовки в школу вырос почти на четверть. Речь идет о комплекте школьной формы, рюкзаке и канцелярских товаров.

Как сообщает газета «Известия», в августе этого года стоимость набора увеличилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Собрать ребенка в школу в этом году обойдется в 4,8 тысячи рублей.

Это следует из данных оператора фискальных данных «Платформа ОФД». В период с 1 по 19 августа было обработало 40 миллионов чеков по всей стране.

По словам экспертов, родители старались выбирать для своих детей качественные товары, а они как правило выше стоимостью. Кроме того на увеличении стоимости отразился курс валют. В разных магазинах цена на базовый комплект школьника увеличилась от 6% до 15%.

Новый учебный школьники начнут очно. Однако учебным заведениям нужно будет соблюдать меры предосторожности. Учеников московских школ разделят по параллелям. Все они будут приходить в учебное заведение и уходить из него в разное время. Это поможет избежать большого скопления людей.