«Подобные постановки не рекомендуются». В Казахстане прокомментировали видео расстрела на детском утреннике

Руководитель управления образования акимата Туркестанской области Рахимбек Жолаев отреагировал на опубликованное в соцсетях видео с дошкольного утренника. Его позицию приводит в своем Facebook пресс-служба управления образования.

На кадрах видно, что дети допрашивают студента в образе советских солдат, после чего расстреливают его. По словам Жолаева, видеозапись, посвященная событиям 1986 года, была сделана несколько лет назад.

«Сцена вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей интернета. Отмечу, что подобные театральные постановки не рекомендуются и не предусмотрены в типовой программе дошкольного образования. Тогда представители детского сада сообщили, что, организовывая такую сцену, они хотели лишь развить творческие способности дошколят», — говорится в заявлении Жолаева.

С руководителями дошкольных организаций и директорами школ была проведена беседа о недопустимости подобных театральных действий с участием детей, отметил Жолаев.

В декабре 1986 года в Алматы на улицы вышла молодежь, недовольная сменой Динмухамеда Кунаева на Геннадия Колина на посту первого секретаря ЦК Компартии Казахстана. Стихийные митинги привели к массовым беспорядкам, в ходе которых погиб народный дружинник Сергей Савицкий.

Кайрат Рыскулбеков, обвиненный в убийстве Савицкого, был осужден на смертный приговор. Однако позднее высшую меру наказания ему сменили на 20 лет тюремного заключения, он умер в своей камере.