В Большом Кремлевском дворце подвели итоги всероссийского конкурса «Учитель года-2019». Одним из лауреатов стал педагог из Подольска Павел Красновид. Он преподает географию в гимназии имени Подольских курсантов.

Учителя поздравила первый заместитель председателя правительства Московской области — министр образования региона Ольга Забралова.

Церемония награждения состоялась в Большом Кремлевском дворце. Победительницей конкурса стала учитель русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили. Она получила традиционный приз — большого хрустального пеликана.

В этом году первые два тура конкурса прошли в Чечне с 20 сентября по 1 октября.По их итогам были выбраны 15 лауреатов конкурса. Второй тур состоялся 29–30 сентября. После него жюри огласило имена финалистов. Помимо Павла Красновида и Ларисы Арчашвили в пятерку лучших вошли учитель французского Марина Зезкова из Санкт-Петербурга, учитель биологии Наиль Мирсаитов из Татарстана и учитель химии Вероника Романова из Саратова.

Победитель определялся в третьем туре, который прошел накануне в Москве. Нужно было пройти два испытания: «Публичная лекция» и традиционный «Диалог с министром».

Учредителями Всероссийского конкурса «Учитель года России» являются Минпросвещения России, ЗАО «Издательский дом «Учительская газета» и Общероссийский профсоюз образования.