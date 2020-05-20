Подмосковные школы одними из первых начали тестировать отечественный аналог Zoom

«Апробация прототипа началась на базе школ в Московской области, и к ней уже присоединяются около 10 регионов страны», — заявили в ведомстве.

Подобный сервис станет частью масштабной образовательной платформы «Мое просвещение», которая создается на базе ведомства с участием Минкомсвязи. Программа включает в себя чаты, сообщества и мини-приложения для обучения онлайн.

Как ранее рассказывал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, аналог Zoom отличается более безопасной начинкой, которая станет устойчива к любым хакерским атакам. Сообщалось, что одной из площадок, где разместится приложение, будет социальная сеть «ВКонтакте». В ней появится специальный раздел — «ВКонтакте-Образование».

О создании отечественной и безопасной платформы, похожей на сервис Zoom, заговорили после того, как школы перешли на онлайн-обучение и столкнулись с некоторыми проблемами. Например, во время некоторых дистанционных уроков хакеры запускали порно.