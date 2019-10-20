Подмосковные колледжи наладили связь между студентами и работодателями

В 45 подмосковных колледжах открыли центры по содействию в трудоустройстве выпускников. Об этом сообщила пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области — министра образования региона Ольги Забраловой.

На базе 45 колледжей Московской области создали центры по содействию в трудоустройстве и карьере выпускников. На платформе «Кадры Подмосковья» появились более 15 тысяч личных кабинетов ребят, получивших образование в колледже. В них размещено профессиональное портфолио выпускников для привлечения внимания работодателей.

По слова Ольги Забраловой, в настоящее время в регионе идет работа над тем, чтобы у каждого колледжа был стратегический партнер — работодатель, который сможет организовать практику студентов и будет заинтересован в трудоустройстве выпускников в своей компании.

«Мы работаем над тем, чтобы у каждого колледжа был свой стратегический партнер. Уже 11 колледжей региона разработали программы по трудоустройству с участием работодателей, в рамках которых осуществляется сопровождение профессионального становления студентов, организация стажировок на предприятиях, организация дуального обучения и мониторинг дальнейшей карьеры», — рассказала Ольга Забралова, первый заместитель председателя правительства Московской области — министр образования региона.