Подготовительные курсы МГОУ для абитуриентов стартуют в октябре

Собирающиеся поступать в вуз выпускники школ и училищ могут подготовиться к вступительным испытаниям на курсах МГОУ. Как рассказали в пресс-службе университета, восьмимесячные курсы продлятся с октября по май, а трехмесячные — с февраля по апрель 2022 года.

Курсы, рассчитанные на восемь месяцев, позволят абитуриентам углубленно подготовиться к ЕГЭ или вступительным испытаниям по русскому языку, литературе, обществознанию, истории, английскому, математике, биологии и другим дисциплинам. Можно выбрать для подготовки как комплекс предметов, так и определенную дисциплину, которую необходимо подтянуть.

Также курсы подготовят абитуриентов и к вступительным испытаниям творческой направленности. Например, к экзамену «Композиция» или «Рисунок и живопись» для поступающих на факультет изобразительного искусства и народных ремесел.

Трехмесячные курсы подойдут, к примеру, абитуриентам факультета физической культуры. Их ждет насыщенная спортивная подготовка: бег, броски мяча, акробатика и другие упражнения.

Занятия на подготовительных курсах проводят ведущие преподаватели МГОУ и эксперты ЕГЭ — с ними абитуриенты встретятся непосредственно на вступительных экзаменах, уточнили в пресс-службе вуза.

С программой курсов можно подробнее ознакомиться на официальном сайте МГОУ. Желающим записаться на курсы нужно подать документы до 3 октября.