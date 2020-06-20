Подать документы в вуз теперь можно через «Госуслуги»

Об этом сообщила Минкомсвязь. Ведомство уточнило, что в рамках суперсервиса пользователь сможет получить сразу несколько услуг. Абитуриент сможет: выбрать вузы для поступления, подать заявление о зачислении с приложением необходимых документов, выяснить даты дополнительных вступительных испытаний, отслеживать свое место в конкурсных списках; дать согласие или отказаться от зачисления, изменить свое заявление, а также узнать о зачислении, получив уведомление от вуза.

Воспользоваться этими функциями абитуриент может в личном кабинете — для этого пользователю нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги».

Чтобы подать документы в вуз, пользователь должен заполнить заявление о приеме, а также приложить фотографии или сканы необходимых документов.

«Оригинал аттестата в 2020 году для поступления в вуз не нужен. Его необходимо принести в вуз уже после зачисления в течение первого года обучения», — уточняется в сообщении.

Если выпускник сдавал ЕГЭ в прошлые годы, он может указать это в своем заявлении. Если вуз решит зачислить абитуриента, ему придет уведомление — на электронную почту или в личный кабинет госуслуг. Постепенно к суперсервису подключатся 54 российский высших учебных заведения.